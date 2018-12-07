Через приїзд президента Литви перекриють центр столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У зв’язку із візитом президента Литви Далі Грібаускайте у столиці протягом сьогоднішнього дня перекриватимуть низку вулиць, зокрема, у середмісті. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
"7 грудня можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в столиці у зв’язку із візитом президента Литовської Республіки Далі Грібаускайте", - повідомили у КМДА з посиланням на дані Управління державної охорони України.
У орієнтовний період часу із 8:00 до 18:00 можливі тимчасові обмеження руху на автошляхах:
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- просп. Бажана;
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- Столичне Шосе;
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- Паркова дорога;
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- б-р Дружби Народів;
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- вул. Бойчука;
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- вул. Звіринецька;
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- вул. Буслівська;
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- вул. Лаврська;
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- вул. М. Грушевського;
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- вул. Шовковична;
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- вул. Інститутська;
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- Володимирський узвіз;
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- вул. Петра Сагайдачного;
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- вул. Ігорівська;
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- вул. Набережно-Хрещатицька;
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- Боричів Тік.
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"Управління державної охорони України просить із розумінням поставитись до можливих тимчасових незручностей", - вказали у КМДА.
Так, за даними прес-служби АП, Даля Грібаускайте відвідає Україну 7 грудня з офіційним візитом.
"Під час візиту заплановані переговори глав двох держав (України та Литви - ред.) у рамках засідання Ради Президентів України і Литви та підписання низки двосторонніх документів", - вказали в АП.
Президент України Петро Порошенко та президент Литви Даля Грібаускайте також візьмуть участь у роботі другого Українського жіночого конгресу.