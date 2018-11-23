В Україну приїде президент Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. За декілька днів президент Литви Даля Грібаускайте здійснить візит в Україну. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час виступу перед студентами у Києві, передає УНН.
“(Даля - ред.) Грібаускайте, президент Литви, за декілька днів буде в Києві моїм гостем, гостем України, де її дуже шанують, бо вона стояла у витоків нашої інтеграції в Європу”, — сказав Президент.
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Зазначимо, Литва є давнім другом та партнером України. У 1991 році Литовська Республіка була однією з перших держав, яка визнала незалежність України.
Як повідомляв УНН, раніше представники парламентів України, Литви та Польщі закликали Євросоюз продовжити санкції щодо РФ, поки не будуть повністю виконані Мінські домовленості.