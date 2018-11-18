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Президент Литви не полетіла з візитом в Ригу через несправність літака

Президент Литви не полетіла з візитом в Ригу через несправність літака

Київ • УНН

 • 8327 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент Литви Даля Грібаускайте разом з литовською делегацією не змогла вилетіти до Риги на урочистості з нагоди 100-річчя незалежності Латвії через несправність літака. Про це повідомляє прес-служба президента Литви, передає УНН.

"Литовська делегація на чолі з президентом Республіки Далею Грібаускайте не змогла вилетіти до Риги для участі в святкуванні 100-річчя незалежності Латвії через несподівану несправність літака Spartan", - йдеться в повідомленні.

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Про несправність літака делегація дізналася вже в аеропорту. Зазначається, що Д.Грібаускайте записала для латвійців відеопривітання з аеропорту Вільнюса.

Як повідомляв УНН, Білий дім пояснив, чому Трамп не зміг відвідати військове кладовище в дощ.

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