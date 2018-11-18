Президент Литви не полетіла з візитом в Ригу через несправність літака
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент Литви Даля Грібаускайте разом з литовською делегацією не змогла вилетіти до Риги на урочистості з нагоди 100-річчя незалежності Латвії через несправність літака. Про це повідомляє прес-служба президента Литви, передає УНН.
"Литовська делегація на чолі з президентом Республіки Далею Грібаускайте не змогла вилетіти до Риги для участі в святкуванні 100-річчя незалежності Латвії через несподівану несправність літака Spartan", - йдеться в повідомленні.
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Про несправність літака делегація дізналася вже в аеропорту. Зазначається, що Д.Грібаускайте записала для латвійців відеопривітання з аеропорту Вільнюса.
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