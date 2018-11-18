Президент Литвы не полетела с визитом в Ригу из-за неисправности самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Литвы Даля Грибаускайте вместе с литовской делегацией не смогла вылететь в Ригу на торжества по случаю 100-летия независимости Латвии из-за неисправности самолета. Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы, передает УНН.
"Литовская делегация во главе с президентом Республики Далей Грибаускайте не смогла вылететь в Ригу для участия в праздновании 100-летия независимости Латвии из-за неожиданной неисправности самолета Spartan", - говорится в сообщении.
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О неполадках самолета делегация узнала уже в аэропорту. Отмечается, что Д.Грибаускайте записала для латвийцев видеопоздравление из аэропорта Вильнюса.
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