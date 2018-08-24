Грибаускайте на украинском языке поздравила с Днем Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Литвы Дали Грибаускайте в пятницу поздравила Украину с 27-й годовщиной Независимости, передает УНН.
"Искренние поздравления всем людям Украины по случаю Дня Независимости! Слава Украине", - написала литовский лидер на своей Twitter-страничке в пятницу.
Напомним, ранее в пятницу с государственным праздником украинский поздравил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Как сообщал УНН, более десятка мировых лидеров и монархов поздравили Порошенко с Днем Независимости в четверг.
Искренние поздравления всем людям Украины по случаю Дня Независимости! # СлаваУкраини ! pic.twitter.com/KGW0xiFjo4- Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) 24 августа 2018 г.