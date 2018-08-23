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Ще більше десятка світових лідерів та монархів привітали Порошенка з Днем Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Лідери країн світу надсилають на адресу Президента України Петра Порошенка вітальні листи з нагоди 27-ї річниці Незалежності України, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Ще більше десятка світових лідерів та монархів привітали Порошенка з Днем Незалежності

Так, главу держави та український народ зі святом привітали Президент Республіки Корея Мун Дже-Ін, Королева Великої Британії Єлизавета ІІ, Король Королівства Саудівська Аравія Салман бін Абдулазіз Аль Сауд, Спадкоємний Принц, Віце-прем’єр-міністр, Міністр оборони Королівства Саудівська Аравія Мухаммед бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауд, Король Марокко Мохаммед VI, Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков.

“З великою радістю надсилаю Вашій Високоповажності свої найщиріші привітання з нагоди Вашого національного свята, разом з найкращими побажаннями лагідної долі та щастя народу України у наступному році”, — йдеться у вітальному листі Єлизавети II.

Також надіслав привітання з національним святом Король Іспанії Феліпе VI та побажав миру і процвітання українському народові.

Президент Республіки Корея Мун Дже-Ін у привітанні зазначив, що “протягом років наші країни будували тісні відносини дружби та співпраці у широкому колі питань”.

“Я щиро сподіваюся, що у подальшому ми зможемо зміцнити відносини між нашими країнами шляхом взаємовигідної та орієнтованої на майбутнє співпраці, що сприятиме добробуту та щастю наших народів та поглибить наше взаєморозуміння та дружбу”, — наголосив Мун Дже-Ін та побажав “нескінченного процвітання України”.

На адресу Глави держави також надійшли привітання з Днем Незалежності від Великого Герцога Люксембургу Анрі та Імператора Японії Акіхіто.

“З нагоди Дня Незалежності України, я з великим задоволенням відправляю вам сердечні привітання та щирі побажання щастя та процвітання Вам та народу вашої країни”, — йдеться у привітанні Імператора Японії.

Великий Герцог Люксембургу Анрі висловив найкращі побажання благополуччя та процвітання українському народу.

“Ми раді висловити Вам, ваше Високоповажносте, наші найтепліші вітання з нагоди святкування річниці Дня Незалежності Вашої держави та направити Вам наші найщиріші побажання міцного здоров’я та щастя, а народу та Уряду дружньої України — розвитку та процвітання”, — йдеться у вітанні від Спадкоємного Принца, Віце-прем’єр-міністра, Міністра оборони Королівства Саудівська Аравія Мухаммеда бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауда.

Також вітання вже надійшли від Президента Мексиканських Сполучених Штатів Енріке Пенья Ньєто, Голови Державної ради і Ради Міністрів Республіки Куба Мігеля Діас-Канель Бермудеса, Президента Республіки Ірак Фуада Масума, Президента Республіки Бенін Патріса Талона, Президента Габонської Республіки Алі Бонго Ондімба, лідерів інших країн.

Глави держав бажають дружньому народові України процвітання та благополуччя, а також висловлюють тверду прихильність зміцненню дружніх зв’язків та співробітництва з Україною на користь взаємного розвитку і добробуту.

Нагадаємо, раніше президент Республіки Туреччина Реджеп Таїп Ердоган привітав Президента України Петра Порошенка та українців із 27-ї річницею Незалежності України.

Україну також привітали президенти Німеччини, Франції та США.

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