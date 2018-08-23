Ердоган привітав українців з Днем Незалежності та запросив Порошенка у гості

"Наші відносини зі стратегічним партнером Україною зміцнюються в кожній галузі, а давня дружба між нашими народами поглиблюється з кожним днем. Нам дуже приємно спостерігати за взаємною волею, яку ми виявляємо для виведення нашого співробітництва на ще вищий щабель. Туреччина буде продовжувати підтримувати незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України", - зазначається у вітанні.



Президент Туреччини запросив Главу Української держави відвідати його країну, щоб провести в осінні місяці наступне засідання Стратегічної ради високого рівня, яка є флагманським кораблем стратегічного партнерства двох країн.



Реджеп Таїп Ердоган побажав дружньому українському народу благополуччя та добробуту.



Нагадаємо, раніше Посольство Держави Ізраіль привітало українців з Днем Державного прапора та Днем Незалежності України.



Україну також привітали президенти Німеччини, Франції та США.



