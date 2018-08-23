Ізраїль привітав українців з Днем Незалежності

"Посольство Держави Ізраїль щиро вітає Вас з Днем Державного прапора та Днем Незалежності України. Ми разом з вами будемо працювати над тим, щоб наші народи процвітали та могли відповідати на світові виклики", - сказано у повідомлені.



Нагадаємо, президент Німеччини привітав Україну з нагоди Дня Незалежності.



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Раніше президент США Дональд Трамп привітав з Днем Незалежності.



Як повідомляв УНН, Макрон привітав українців з Днем Незалежності.

