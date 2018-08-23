Ізраїль привітав українців з Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Посольство Держави Ізраїль привітало українців з Днем Державного прапора та Днем Незалежності України. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення посольства Ізраілю у Тwitter.
"Посольство Держави Ізраїль щиро вітає Вас з Днем Державного прапора та Днем Незалежності України. Ми разом з вами будемо працювати над тим, щоб наші народи процвітали та могли відповідати на світові виклики", - сказано у повідомлені.
Нагадаємо, президент Німеччини привітав Україну з нагоди Дня Незалежності.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посольства США і Британії творчо привітали українців з Днем Незалежності
Раніше президент США Дональд Трамп привітав з Днем Незалежності.
Як повідомляв УНН, Макрон привітав українців з Днем Незалежності.