Президент Німеччини привітав Україну з нагоди Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмайєр надіслав привітання Президенту Петру Порошенку та українському народові з нагоди Дня Незалежності, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"З нагоди Дня Незалежності України надсилаю Вам і українському народу найщиріші вітання – також і від імені громадян Німеччини", - зазначається у вітальному листі.
Франк-Вальтер Штайнмайєр відзначив, що його візит до України 29 і 30 травня цього року ще раз продемонстрував культурне багатство і красу України. Він запевнив, що його країна підтримує Україну в подоланні політичних, економічних та соціальних викликів, які існують перед нашою країною.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон привітав українців з Днем Незалежності
"Разом зі своїми європейськими та міжнародними партнерами Німеччина і в майбутньому виступатиме за те, щоб люди в Україні мали вільне, самостійно визначене життя в мирі, стабільності й добробуті", - запевнив він.
Штайнмайєр зазначив, що досягти цієї мети Україна зможе рішуче продовжуючи розпочатий курс реформ.
Президент Німеччини побажав щасливого, мирного майбуття Україні.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп привітав з Днем Незалежності.