Президент Германии поздравил Украину по случаю Дня Независимости

"По случаю Дня Независимости Украины посылаю Вам и украинскому народу самые искренние поздравления - также и от имени граждан Германии", - отмечается в приветственном письме.



Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что его визит в Украину 29 и 30 мая этого года еще раз продемонстрировал культурное богатство и красоту Украины. Он заверил, что его страна поддерживает Украину в преодолении политических, экономических и социальных вызовов, которые существуют перед нашей страной.



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"Вместе со своими европейскими и международными партнерами Германия и в будущем будет выступать за то, чтобы люди в Украине имели свободное, самостоятельно определенное жизни в мире, стабильности и благополучии", - заверил он.



Штайнмайер отметил, что достичь этой цели Украина сможет решительно продолжая начатый курс реформ.



Президент Германии пожелал счастливого, мирного будущего Украине.



Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поздравил с Днем Независимости.



