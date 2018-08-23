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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Германии поздравил Украину по случаю Дня Независимости

Киев • УНН

 • 8756 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер направил поздравление Президенту Петру Порошенко и украинскому народу по случаю Дня Независимости, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Президент Германии поздравил Украину по случаю Дня Независимости

"По случаю Дня Независимости Украины посылаю Вам и украинскому народу самые искренние поздравления - также и от имени граждан Германии", - отмечается в приветственном письме.

Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что его визит в Украину 29 и 30 мая этого года еще раз продемонстрировал культурное богатство и красоту Украины. Он заверил, что его страна поддерживает Украину в преодолении политических, экономических и социальных вызовов, которые существуют перед нашей страной.

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"Вместе со своими европейскими и международными партнерами Германия и в будущем будет выступать за то, чтобы люди в Украине имели свободное, самостоятельно определенное жизни в мире, стабильности и благополучии", - заверил он.

Штайнмайер отметил, что достичь этой цели Украина сможет решительно продолжая начатый курс реформ.

Президент Германии пожелал счастливого, мирного будущего Украине.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поздравил с Днем Независимости.

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