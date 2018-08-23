США завжди стоятимуть поряд з Україною: Трамп привітав з Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп надіслав привітання з нагоди Дня Незалежності України на адресу Президента Петра Порошенка. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
"Від імені народу Америки я хочу привітати Вас і народ України з 27-ю річницею вашої незалежності, яку ви відзначатиме 24 серпня", - йдеться у посланні.
"Народу України є чим пишатися: упродовж чотирьох років Україна мужньо протидіє російській агресії і є благословенною яскравим громадянським суспільством, зростаючою економікою та Збройними силами, які є потужними, як ніколи раніше", - зазначив Трамп.
Президент США наголосив: "Пам’ятайте, будь ласка, що Сполучені Штати завжди стоятимуть поряд з Україною, в той час, коли вона захищає свій суверенітет та територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів".
У посланні також зазначається, що уряд Сполучених Штатів продовжуватиме працювати з Україною і підтримуватиме зусилля у зміцненні демократичних інституцій, розбудові верховенства права, боротьбі з корупцією та стимулюванні економічного зростання.
Президент США побажав Україні мирного, благополучного та успішного року.
Як повідомляв УНН, керівники низки країн надіслали привітання з Днем Незалежності Порошенку.