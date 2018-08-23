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США всегда будут стоять рядом с Украиной: Трамп поздравил с Днем Независимости

Киев • УНН

 • 8323 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил поздравление по случаю Дня Независимости Украины в адрес Президента Петра Порошенко. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.

США всегда будут стоять рядом с Украиной: Трамп поздравил с Днем Независимости

"От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы будете отмечать 24 августа", - говорится в послании.

"Народу Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и Вооруженными силами, которые являются мощными, как никогда раньше", - отметил Трамп.

Президент США подчеркнул: "Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ".

В послании также отмечается, что правительство Соединенных Штатов будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста.

Президент США пожелал Украине мирного, благополучного и успешного года.

Как сообщал УНН, руководители ряда стран прислали поздравления с Днем Независимости Порошенко.

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