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Керівники ряду країн надіслали привітання з Днем Незалежності України Главі держави

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Лідери країн світу надсилають на адресу Президента України Петра Порошенка вітальні листи з нагоди 27-ї річниці Незалежності України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службі Президента України.

Керівники ряду країн надіслали привітання з Днем Незалежності України Главі держави

Вітання українському народу та Главі Української держави надіслав також Папа Римський Франциск. “З нагоди Дня Незалежності України передаю Вам, Ваша Високоповажносте, та громадянам України свої щирі вітання. Сподіваюся, що прагнення знайти рішення на благо миру, до якого так прагне народ, принесе позитивні результати для усієї країни, особливо для жителів регіонів, уражених конфліктом”, — йдеться у привітанні глави католицької церкви.

Франциск побажав Президенту та усім жителям України Божого благословення.

Главу держави та весь український народ зі святом привітали Король Нідерландів Віллем-Александр, Король Швеції Карл Густав XVI, Король Бельгійців Філіп. У привітанні король Нідерландів написав: “З нагоди національного свята України, дозвольте мені висловити Вам, Ваша Високоповажносте, мої привітання та найкращі побажання процвітання українському народові. Дозвольте мені також висловити свою вдячність та надати високу оцінку послідовним та наполегливим діям вашого уряду в досягненні правди та справедливості для жертв трагедії МН17 та їхніх близьких родичів. Ми цінуємо відмінну співпрацю між нашими двома країнами та іншими членами Об’єднаної слідчої групи, і ми з нетерпінням чекаємо на поступ у цьому ж дусі”.

Також вітання Президенту України надійшли від Президента Латвійської Республіки Раймондса Вейониса та Президента Італії Серджіо Маттарелли. “З нагоди національного свята я радий висловити палкі побажання злагоди та благополуччя дружньому українському народу від імені італійців та від себе особисто. Мир, стабільність та процвітання у Вашій країні залишаються нашим щирим побажанням та справою, яку ми з вірою підтримуємо в рамках зусиль, що прикладаються у цьому напрямку з боку міжнародної спільноти. Виконання Мінських угод є ціллю, до якої необхідно прагнути в інтересах України та всієї Європи у щирому дусі співробітництва та політичної волі”, — написав Президент Італії.

Італійський президент також наголосив, що Італія підтверджує свою повну підтримку принципів міжнародного права, а також підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, та разом з європейськими партнерами працює з метою повного і безумовного їх забезпечення.

Вітання з Днем Незалежності України також надіслали Генерал-губернатор Австралії Пітер Косгроув, Голова Президії Боснії і Герцоговини Бакір Ізетбеговіч, Капітани-Регенти Республіки Сан-Марино Стефано Палмієрі та Маттео Чачі.

“Дозвольте мені висловити переконання, що дружні та конструктивні відносини між Австралією та Україною будуть невпинно зростати”, — йдеться в посланні Генерал-губернатор Австралії. Він висловив тверду підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, яку послідовно підтримують в Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних форумах. “Австралія з нетерпінням чекає українських атлетів на „Ігри Нескорених“, які відбудуться в жовтні цього року в Сіднеї”, — зазначив Пітер Косгроув.

Як повідомляв УНН, Макрон привітав українців з Днем Незалежності.

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