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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Макрон привітав українців з Днем Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон привітав Президента України Петра Порошенка та весь український народ з нагоди річниці Незалежності та висловив побажання процвітання та миру. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Петра Порошенка.

Макрон привітав українців з Днем Незалежності

"Франція лишається опліч України у пошуках сталого рішення конфлікту, який лютує на Сході вашої країни. Наша підтримка Україні є постійною через залучення Франції до "нормандського формату". Хочу підтвердити Вам відданість Франції, як і Європейського Союзу, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у вітальному листі.

"Франція не визнає незаконної анексії Криму з боку Росії і вважає силовий перегляд кордонів таким, що суперечить міжнародному праву", - зазначив Еммануель Макрон.

Президент Франції побажав, щоб зв’язки дружби та довіри, які поєднують наші країни, міцнішали і надалі.

Як повідомляв УНН, сотні військовослужбовців Збройних Сил України проїхали уздовж головної вулиці міста в ході репетиції параду, приуроченому до 27-річчя Незалежності України і сторіччю відродження української державності.

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