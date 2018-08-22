Макрон поздравил украинцев с Днем Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Президента Украины Петра Порошенко и весь украинский народ по случаю годовщины Независимости и пожелал процветания и мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Петра Порошенко.
"Франция остается рядом с Украиной в поисках устойчивого решения конфликта, который свирепствует на Востоке вашей страны. Наша поддержка Украины является постоянной через привлечение Франции в "нормандский формат". Хочу подтвердить Вам приверженность Франции, как и Европейского Союза, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - говорится в поздравительном письме.
"Франция не признает незаконной аннексии Крыма со стороны России и считает силовой пересмотр границ противоречащим международному праву", - отметил Эммануэль Макрон.
Президент Франции пожелал, чтобы связи дружбы и доверия, которые сочетают наши страны, крепли и в дальнейшем.
Как сообщал УНН, сотни военнослужащих Вооруженных Сил Украины проехали вдоль главной улицы города в ходе репетиции парада, приуроченной к 27-летию Независимости Украины и столетию возрождения украинской государственности.