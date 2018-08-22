Підготовка до Дня Незалежності: по Хрещатику проїхала бойова техніка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сотні військовослужбовців Збройних Сил України проїхали уздовж головної вулиці міста в ході репетиції параду, приуроченому до 27-річчя Незалежності України і сторіччю відродження української державності, передає кореспондент УНН.
У репетиції урочистого параду взяв участь Міністр оборони України Степан Полторак. Автомобіль Міністра оборони проїхав повз військових, після чого повернувся до Майдану Незалежності, аби відпрацювати звернення до Президента України.
Урочиста промова Президента під час самого параду триватиме 18 хвилин, зазначив ведучий репетиції.
Після промови, а також репетиції присвоєння державних нагород, бригади Збройних Сил пройшли маршем по Хрещатику. Слідом за ними головною вулицею проїхала колона військової техніки. Над Хрещатиком пролетіли бойові літаки та вертольоти. Очікуються, що під час параду у п'ятницю Хрещатиком пройдуть 250 одиниць військової техніки і прольоти авіації.
За репетицією у середу на узбіччі вулиці спостерігали сотні киян.
Як повідомляв УНН, Порошенко взяв участь у генеральній репетиції параду на Хрещатику.