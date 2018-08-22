Порошенко взяв участь у генеральній репетиції параду на Хрещатику
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко взяв участь у генеральній репетиції військового параду до Дня Незалежності України на вулиці Хрещатик у Києві. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Для мене честь стояти в одній шерензі з такими Воїнами. Мав нагоду сказати їм це особисто під час генеральної репетиції параду", - написав він.
Президент також запросив усіх прийти 24 серпня на Хрещатик і разом відзначити День Незалежності.
Як повідомляв УНН, в День Незалежності станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" будуть частково зачинені.
Нагадаємо, підрозділи МВС візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди Дня Незалежності.