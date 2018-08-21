У військовому параді візьмуть участь підрозділи МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Підрозділи МВС візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди Дня Незалежності. Про це повідомив департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.
“Загальна кількість особового складу підрозділів МВС, що залучається до військового параду з нагоди святкування 27-ї річниці Незалежності України становить понад 850 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Серед них нацгвардійці батальйону “Почесна варта” військової частини 3027, прикордонники, працівники служби цивільного захисту Держслужби з надзвичайних ситуацій, курсанти Національної академії внутрішніх справ, Академії Державної прикордонної служби, Харківського національного університету цивільного захисту та Академії НГУ.
При цьому, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій залучені до параду вперше за 9 років.
Нагадаємо, з 22 серпня підрозділи МВС будуть переведені на посилений варіант несення служби. Розстановка сил та засобів здійснюватиметься відповідно до оперативної ситуації.
Крім того, на День Незалежності на кордонах посилять контроль.