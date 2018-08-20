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На День Незалежності на кордонах посилять контроль

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Під час святкування Дня Незалежності на державному кордоні посилять заходи безпеки. Про це повідомив прес-центр Державної прикордонної служби України, передає УНН.

На День Незалежності на кордонах посилять контроль

"У період святкування Дня Державного Прапора та 27-ї річниці Дня Незалежності України Державна прикордонна служба України посилить заходи безпеки на державному кордоні", - йдеться у повідомленні.

Окрім пунктів пропуску на держрубежі,  безпекові заходи також здійснюватимуться у контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення ООС в Донецькій та Луганській області та на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим. 

Прикордонники постійно проводитимуть моніторинг оперативної ситуації і враховуватимуть усі можливі виклики, насамперед, терористичні загрози. Для цього усі напрямки кордону будуть посилені додатковими нарядами. Під час руху осіб та транспортних засобів проводитиметься детальна оглядова робота. Крім того, до перевірки активно залучатимуть кінологів зі службовими собаками задля виявлення незаконного переміщення зброї та вибухових речовин.  До того ж здійснюватиметься ретельна перевірка документів осіб та транспортних засобів, які будуть знаходитися поблизу кордону тощо.

Для запобігання і недопущення провокацій прикордонники діятимуть у тісній взаємодії з Національною поліцією, Національною гвардією, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Службою Безпеки України.

Нагадаємо, у зв’язку з проведенням заходів, присвячених 27-й річниці Незалежності України, 22 серпня Нацполіція, Нацгвардія, Держприкордонслужба та фахівці ДСНС переходять на посилений варіант несення служби.

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