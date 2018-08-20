На День Независимости на границах усилят контроль
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Во время празднования Дня Независимости на государственной границе усилят меры безопасности. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
“В период празднования Дня Государственного Флага и 27-й годовщины Дня Независимости Украины Государственная пограничная служба Украины усилит меры безопасности на государственной границе”, — говорится в сообщении.
Кроме пунктов пропуска на государственной границе, меры безопасности также будут осуществляться в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской области и на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.
Пограничники будут постоянно проводить мониторинг оперативной ситуации и учитывать все возможные вызовы, прежде всего, террористических угроз. Для этого все направления границы будут усилены дополнительными нарядами. Во время передвижения людей и транспортных средств будет проводиться подробная обзорная работа. Кроме того, к проверке активно будут привлекать кинологов со служебными собаками для выявления незаконного перемещения оружия и взрывчатых веществ. К тому же будет осуществляться тщательная проверка документов лиц и транспортных средств, которые будут находиться вблизи границы и тому подобное.
Для предотвращения и недопущения провокаций пограничники будут действовать в тесном взаимодействии с Национальной полицией, Национальной гвардией, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Службой безопасности Украины.
Напомним, в связи с проведением мероприятий, посвященных 27-й годовщине Независимости Украины, 22 августа Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба и специалисты ГСЧС переходят на усиленный вариант несения службы.