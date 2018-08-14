Святкування Дня Незалежності: з 22 серпня МВС посилить охорону

“Заплановано понад тисячу урочистостей за участі 700 тисяч громадян. Для проведення публічних заходів під час святкування Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України МВС залучатиме всі свої підрозділи. Працюватимуть антиконфліктні групи, кінологи та вибухотехніки, інші підрозділи Національної поліції та військовослужбовці Нацгвардії. Розстановка сил та засобів здійснюватиметься відповідно до оперативної ситуації”, — заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Він зазначив, що правоохоронці постійно проводять моніторинг оперативної ситуації і враховують всі можливі виклики, насамперед, терористичні загрози, і готові до будь-якого розвитку подій.

“Для відстеження оперативної ситуації будуть розгорнуті ситуаційні центри. Ми повинні налагодити оперативний обмін інформацією між підрозділами МВС. Нам потрібна повна картина — від ситуації на кордоні до ситуації у місцях проведення масових заходів”, — додав перший заступник глави МВС.

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Окремо Сергій Яровий звернув увагу на відповідальність, яка лягає у ці дні на плечі кожного з правоохоронців.

“Особовий склад має чітко розуміти свої завдання. Ми усвідомлюємо рівень терористичної загрози, наміри дестабілізувати ситуацію й показати, що Україна не спроможна забезпечити безпеку. Ми стежимо за тим, що відбувається за всіма напрямками”, — наголосив перший заступник міністра.

Заступник голови Національної поліції — керівник патрульної поліції Олександр Фацевич запевнив, що поліцейські готові до можливих провокацій.

“Під час планування забезпечення безпеки заходу ми співпрацюватимемо зі Службою безпеки України та Управлінням державної охорони. Буде посилена робота на блокпостах Донецької та Луганської областей та дорогах держави з метою виявлення незаконного переміщення зброї та вибухових речовин”, — додав він.

Перший заступник голови Держприкордонслужби Василь Серватюк повідомив, що у святковий період буде посилено охорону кордону.

“Люди, які не бажані для перебування на території України, не будуть пропущені на територію України. Досвід операцій „Кордон“ та „Мігрант“ продемонстрував ефективність такого підходу. Також посилимо заходи з пропускного режиму у фільтраційних пунктах на кордоні”, — сказав він.

Нагадаємо, у Нацполіції анонсували масштабні бойові навчання, які включали відпрацювання позаштатних ситуацій під час проведення масових заходів, у тому числі і Дня незалежності.