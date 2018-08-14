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Празднование Дня Независимости: с 22 августа МВД усилит охрану

Киев • УНН

 • 8693 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В связи с проведением мероприятий, посвященных 27-й годовщине Независимости Украины 24 августа Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба и специалисты ГСЧС переходят на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщил департамент коммуникаций Министерства внутренних дел, передает УНН.

Празднование Дня Независимости: с 22 августа МВД усилит охрану

“Запланировано более тысячи торжеств с участием 700 тысяч граждан. Для проведения публичных мероприятий во время празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины МВД будет привлекать все свои подразделения. Будут работать антиконфликтние группы, кинологи и взрывотехники, другие подразделения Национальной полиции и военнослужащие Нацгвардии. Расстановка сил и средств будет осуществляться в соответствии с оперативной ситуацией”, - заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Он отметил, что правоохранители постоянно проводят мониторинг оперативной ситуации и учитывают все возможные вызовы, прежде всего, террористические угрозы, и готовы к любому развитию событий.

“Для отслеживания оперативной ситуации будут развернуты ситуационные центры. Мы должны наладить оперативный обмен информацией между подразделениями МВД. Нам нужна полная картина — от ситуации на границе с ситуацией в местах проведения массовых мероприятий”, - добавил первый заместитель главы МВД.

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Отдельно Сергей Яровой обратил внимание на ответственность, которая ложится в эти дни на плечи каждого из правоохранителей.

“Личный состав должен четко понимать свои задачи. Мы осознаем уровень террористической угрозы, намерения дестабилизировать ситуацию и показать, что Украина не способна обеспечить безопасность. Мы следим за тем, что происходит по всем направлениям”, - отметил первый заместитель министра.

Заместитель председателя Национальной полиции — руководитель патрульной полиции Александр Фацевич заверил, что полицейские готовы к возможным провокациям.

“При планировании обеспечения безопасности мероприятия мы будем сотрудничать со Службой безопасности Украины и Управлением государственной охраны. Будет усилена работа на блокпостах Донецкой и Луганской областей и дорогах государства с целью выявления незаконного перемещения оружия и взрывчатых веществ”, - добавил он.

Первый заместитель председателя Госпогранслужбы Василий Серватюк сообщил, что в праздничный период будет усилена охрана границы.

“Люди, которые не желательны для пребывания на территории Украины, не будут пропущены на территорию Украины. Опыт операций „Граница“ и „Мигрант“ продемонстрировал эффективность такого подхода. Также усилим меры по пропускному режиму в фильтрационных пунктах на границе”, - сказал он.

Напомним, в Нацполиции анонсировали масштабные боевые учения, которые включали отработку внештатных ситуаций во время проведения массовых мероприятий, в том числе и во время празднования Дня независимости.

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