За надругательство над флагом Украины слобожанину грозит до 3 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Луганской области задержан злоумышленник, который сорвал Государственный Флаг Украины со здания прокуратуры. Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
“За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 338 (надругательство над Государственным Флагом Украины) Украины назначается наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет”, — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, процессуальное руководство в уголовном производстве по данному факту осуществляет Марковский отдел Старобельского местной прокуратуры.
Как выяснилось в досудебном расследовании, местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем повреждения флагштока, сорвал Государственный Флаг из здания Марковского отдела Старобельского местной прокуратуры.
Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Во время выяснения обстоятельств происшествия, установлено, что мужчина недавно вернулся с заработков из Российской Федерации, и, находясь под действием российской пропаганды, решил осуществить надругательство над Государственным Флагом Украины.
Сейчас правонарушителю избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в мае пьяный мужчина в Сумской области испортил семь государственных флагов.
Слобожанщина — историческая область, территория которой охватывала современные Харьковскую, часть Сумской, Донецкой, Луганской областей Украины, часть Курской, Белгородской и Воронежской областей России. Жители Слобожанщины назывались слобожанами.