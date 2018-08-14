За надругательство над флагом Украины слобожанину грозит до 3 лет тюрьмы

“За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 338 (надругательство над Государственным Флагом Украины) Украины назначается наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет”, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, процессуальное руководство в уголовном производстве по данному факту осуществляет Марковский отдел Старобельского местной прокуратуры.

Как выяснилось в досудебном расследовании, местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем повреждения флагштока, сорвал Государственный Флаг из здания Марковского отдела Старобельского местной прокуратуры.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Во время выяснения обстоятельств происшествия, установлено, что мужчина недавно вернулся с заработков из Российской Федерации, и, находясь под действием российской пропаганды, решил осуществить надругательство над Государственным Флагом Украины.

Сейчас правонарушителю избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в мае пьяный мужчина в Сумской области испортил семь государственных флагов.

Слобожанщина — историческая область, территория которой охватывала современные Харьковскую, часть Сумской, Донецкой, Луганской областей Украины, часть Курской, Белгородской и Воронежской областей России. Жители Слобожанщины назывались слобожанами.