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За наругу над прапором України слобожанину загрожує до 3 років ув'язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. На Луганщині затримано зловмисника, який зірвав Державний Прапор України з будівлі прокуратури. Про це заявила прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.

За наругу над прапором України слобожанину загрожує до 3 років ув'язнення

"За скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 338 (наруга над Державним Прапором України) України призначається покарання у виді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за даним фактом здійснює Марківський відділ Старобільської місцевої прокуратури.

Як з'ясувалось у досудовому розслідуванні, місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, шляхом пошкодження флагштоку, зірвав Державний Прапор з будівлі Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення. Під час з’ясування обставин події, встановлено, що чоловік нещодавно повернувся із заробітків з Російської Федерації, та, перебуваючи під дією російської пропаганди, вирішив здійснити наругу над Державним Прапором України.

Наразі правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у травні п'яний чоловік у Сумській області понівечив сім державних прапорів.

Слобожанщина — історична область, територія якої охоплювала сучасні Харківську, частину Сумської, Донецької, Луганської областей України, частину Курської, Білгородської та Воронезької областей Росії. Жителі Слобожанщини називались слобожанами.

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