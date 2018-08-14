За наругу над прапором України слобожанину загрожує до 3 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На Луганщині затримано зловмисника, який зірвав Державний Прапор України з будівлі прокуратури. Про це заявила прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.
"За скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 338 (наруга над Державним Прапором України) України призначається покарання у виді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за даним фактом здійснює Марківський відділ Старобільської місцевої прокуратури.
Як з'ясувалось у досудовому розслідуванні, місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, шляхом пошкодження флагштоку, зірвав Державний Прапор з будівлі Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури.
Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення. Під час з’ясування обставин події, встановлено, що чоловік нещодавно повернувся із заробітків з Російської Федерації, та, перебуваючи під дією російської пропаганди, вирішив здійснити наругу над Державним Прапором України.
Наразі правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у травні п'яний чоловік у Сумській області понівечив сім державних прапорів.
Слобожанщина — історична область, територія якої охоплювала сучасні Харківську, частину Сумської, Донецької, Луганської областей України, частину Курської, Білгородської та Воронезької областей Росії. Жителі Слобожанщини називались слобожанами.