В военном параде примут участие подразделения МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Подразделения МВД примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Независимости. Об этом сообщил департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.
“Общее количество личного состава подразделений МВД, привлекаемого к военному параду по случаю празднования 27-й годовщины Независимости Украины составляет более 850 человек”, — говорится в сообщении.
Среди них нацгвардейцы батальона “Почетный караул” воинской части 3027, пограничники, работники службы гражданской защиты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, курсанты Национальной академии внутренних дел, Академии Государственной пограничной службы, Харьковского национального университета гражданской защиты и Академии НГУ.
При этом, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлечены к параду впервые за 9 лет.
Напомним, с 22 августа подразделения МВД будут переведены на усиленный вариант несения службы. Расстановка сил и средств будет осуществляться в соответствии с оперативной ситуацией.
Кроме того, в День Независимости на границах усилят контроль.