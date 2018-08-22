Порошенко принял участие в генеральной репетиции парада на Крещатике

"Для меня честь стоять в одной шеренге с такими Воинами. Имел возможность сказать им это лично во время генеральной репетиции парада", - написал он.



Президент также пригласил всех прийти 24 августа на Крещатик и вместе отметить День Независимости.



Как сообщал УНН, в День Независимости станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" будут частично закрыты.



Напомним, подразделения МВД примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Независимости.