Порошенко принял участие в генеральной репетиции парада на Крещатике
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко принял участие в генеральной репетиции военного парада ко Дню Независимости Украины на улице Крещатик в Киеве. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Для меня честь стоять в одной шеренге с такими Воинами. Имел возможность сказать им это лично во время генеральной репетиции парада", - написал он.
Президент также пригласил всех прийти 24 августа на Крещатик и вместе отметить День Независимости.
Как сообщал УНН, в День Независимости станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" будут частично закрыты.
Напомним, подразделения МВД примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Независимости.