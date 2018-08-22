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Порошенко принял участие в генеральной репетиции парада на Крещатике

Киев • УНН

 • 12671 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко принял участие в генеральной репетиции военного парада ко Дню Независимости Украины на улице Крещатик в Киеве. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Порошенко принял участие в генеральной репетиции парада на Крещатике

"Для меня честь стоять в одной шеренге с такими Воинами. Имел возможность сказать им это лично во время генеральной репетиции парада", - написал он.

Президент также пригласил всех прийти 24 августа на Крещатик и вместе отметить День Независимости.

Как сообщал УНН, в День Независимости станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" будут частично закрыты.

Напомним, подразделения МВД примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Независимости.

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