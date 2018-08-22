У День Незалежності дві центральні станції метро будуть частково зачинені
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В День Незалежності станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" будуть частково зачинені. Про це повідомляється у Facebook київського метрополітену, передає УНН.
Станція "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід та вихід, на станції "Хрещатик" вхід та вихід буде зачинений на вулиці Інститутській та Алеї небесної сотні.
Обмеження діятимуть з ранку і до закінчення військового параду. Перехід між цими станціями працюватиме.
Крім того, роботу метро буде подовжено на 2 години на час святкування та концерт. Останній поїзд відправиться в центру міста приблизно о 02:15.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко запросив киян на парад до Дня Незалежності, який відбудеться на Хрещатику 24 серпня.
Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомляв, що по всій країні на День незалежності публічний порядок та безпеку будуть гарантувати 30 тисяч правоохоронців.