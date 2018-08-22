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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В День Независимости две центральные станции метро будут частично закрыты

Киев • УНН

 • 11568 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В День Независимости станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" будут частично закрыты. Об этом сообщается в Facebook киевского метрополитена, передает УНН.

В День Независимости две центральные станции метро будут частично закрыты

Станция "Майдан Незалежности" будет закрыта на вход и выход на станции "Крещатик" вход и выход будет закрыт на улице Институтской и Аллее небесной сотни.

Ограничения будут действовать с утра и до окончания военного парада. Переход между этими станциями будет работать.

Кроме того, работа метро будет продлена на 2 часа на время празднования и концерт. Последний поезд отправится в центр города примерно в 02:15.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко пригласил киевлян на парад ко Дню Независимости, который состоится на Крещатике 24 августа.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсений Аваков сообщал, что по всей стране в День независимости публичный порядок и безопасность будут гарантировать 30 тысяч правоохранителей.

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