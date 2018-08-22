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Подготовка ко Дню Независимости: по Крещатику проехала боевая техника

Киев • УНН

 • 21117 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Сотни военнослужащих Вооруженных Сил Украины проехали вдоль главной улицы города в ходе репетиции парада, приуроченной к 27-летию Независимости Украины и столетию возрождения украинской государственности, передает корреспондент УНН.

Подготовка ко Дню Независимости: по Крещатику проехала боевая техника

В репетиции торжественного парада принял участие Министр обороны Украины Степан Полторак. Автомобиль Министра обороны проехал мимо военных, после чего вернулся к Майдану Независимости, чтобы отработать обращение к Президенту Украины.

Торжественная речь Президента во время самого парада продлится 18 минут, отметил ведущий репетиции.

После речи, а также репетиции присвоения государственных наград, бригады Вооруженных Сил прошли маршем по Крещатику. Вслед за ними по главной улице проехала колонна военной техники. Над Крещатиком пролетели боевые самолеты и вертолеты. Ожидается, что во время парада в пятницу по Крещатику пройдут 250 единиц военной техники и пролеты авиации.

За репетицией в среду на обочине улицы наблюдали сотни киевлян.

Как сообщал УНН, Порошенко принял участие в генеральной репетиции парада на Крещатике.

Украинские Национальные Новости

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