Подготовка ко Дню Независимости: по Крещатику проехала боевая техника
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Сотни военнослужащих Вооруженных Сил Украины проехали вдоль главной улицы города в ходе репетиции парада, приуроченной к 27-летию Независимости Украины и столетию возрождения украинской государственности, передает корреспондент УНН.
В репетиции торжественного парада принял участие Министр обороны Украины Степан Полторак. Автомобиль Министра обороны проехал мимо военных, после чего вернулся к Майдану Независимости, чтобы отработать обращение к Президенту Украины.
Торжественная речь Президента во время самого парада продлится 18 минут, отметил ведущий репетиции.
После речи, а также репетиции присвоения государственных наград, бригады Вооруженных Сил прошли маршем по Крещатику. Вслед за ними по главной улице проехала колонна военной техники. Над Крещатиком пролетели боевые самолеты и вертолеты. Ожидается, что во время парада в пятницу по Крещатику пройдут 250 единиц военной техники и пролеты авиации.
За репетицией в среду на обочине улицы наблюдали сотни киевлян.
Как сообщал УНН, Порошенко принял участие в генеральной репетиции парада на Крещатике.