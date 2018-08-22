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Руководители ряда стран прислали поздравления с Днем Независимости Украины Главе государства

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Лидеры стран мира присылают в адрес Президента Украины Петра Порошенко поздравительные письма по случаю 27-й годовщины Независимости Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

Руководители ряда стран прислали поздравления с Днем Независимости Украины Главе государства

Поздравление украинскому народу и Главе Украинского государства направил также Папа Римский Франциск. “По случаю Дня Независимости Украины передаю Вам, Ваше Высокопревосходительство, и гражданам Украины свои искренние поздравления. Надеюсь, что стремление найти решение на благо мира, к которому так стремится народ, принесет положительные результаты для всей страны, особенно для жителей регионов, пораженных конфликтом”, — говорится в поздравлении главы католической церкви.

Франциск пожелал Президенту и всем жителям Украины Божьего благословения.

Главу государства и весь украинский народ с праздником поздравили Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Швеции Карл Густав XVI, Король Бельгийцев Филипп. В поздравлении король Нидерландов написал: “По случаю национального праздника Украины, позвольте мне выразить Вам, Ваше Высокопревосходительство, мои поздравления и наилучшие пожелания процветания украинскому народу. Позвольте мне также выразить свою благодарность и предоставить высокую оценку последовательным и настойчивым действиям вашего правительства в достижении правды и справедливости для жертв трагедии МН17 и их близких родственников. Мы ценим отличное сотрудничество между нашими двумя странами и другими членами Объединенной следственной группы, и мы с нетерпением ждем прогресс в этом же духе”.

Также поздравление Президенту Украины поступили от Президента Латвийской Республики Раймондса Вейониса и Президента Италии Серджио Маттареллы. “По случаю национального праздника я рад выразить горячие пожелания мира и благополучия дружественному украинскому народу от имени итальянцев и от себя лично. Мир, стабильность и процветание в вашей стране остаются нашим искренним пожеланиям и делом, которое мы с верой поддерживаем в рамках усилий, прикладываемых в этом направлении со стороны международного сообщества. Выполнение Минских соглашений является целью, к которой необходимо стремиться в интересах Украины и всей Европы в истинном духе сотрудничества и политической воли”, — написал Президент Италии.

Итальянский президент также отметил, что Италия подтверждает свою полную поддержку принципов международного права, а также поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, и вместе с европейскими партнерами работает с целью полного и безусловного их обеспечения.

Поздравление с Днем Независимости Украины также прислали Генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув, Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович, капитан-регент Республики Сан-Марино Стефано Палмиеро и Маттео Чачи.

“Позвольте мне выразить убеждение, что дружеские и конструктивные отношения между Австралией и Украиной будут неуклонно расти”, — говорится в послании Генерал-губернатор Австралии. Он выразил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, которую последовательно поддерживают в Организации Объединенных Наций и других международных форумах. “Австралия с нетерпением ждет украинских атлетов на „Игры Непокоренных“, которые состоятся в октябре этого года в Сиднее”, — отметил Питер Косгроув.

Как сообщал УНН, Макрон поздравил украинцев с Днем Независимости.

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