Израиль поздравил украинцев с Днем Независимости

"Посольство Государства Израиль поздравляет Вас с Днем Государственного флага и Днем Независимости Украины. Мы вместе с вами будем работать над тем, чтобы наши народы процветали и могли отвечать на мировые вызовы", - говорится в сообщении.



Напомним, президент Германии поздравил Украину по случаю Дня Независимости.



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Ранее президент США Дональд Трамп поздравил с Днем Независимости.



Как сообщал УНН, Макрон поздравил украинцев с Днем Независимости.

