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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Израиль поздравил украинцев с Днем Независимости

Киев • УНН

 • 11261 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Посольство Государства Израиль поздравило украинцев с Днем Государственного флага и Днем Независимости Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посольства Израиля в Тwitter.

Израиль поздравил украинцев с Днем Независимости

"Посольство Государства Израиль поздравляет Вас с Днем Государственного флага и Днем Независимости Украины. Мы вместе с вами будем работать над тем, чтобы наши народы процветали и могли отвечать на мировые вызовы", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Германии поздравил Украину по случаю Дня Независимости.

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