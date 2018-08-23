Израиль поздравил украинцев с Днем Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Посольство Государства Израиль поздравило украинцев с Днем Государственного флага и Днем Независимости Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посольства Израиля в Тwitter.
"Посольство Государства Израиль поздравляет Вас с Днем Государственного флага и Днем Независимости Украины. Мы вместе с вами будем работать над тем, чтобы наши народы процветали и могли отвечать на мировые вызовы", - говорится в сообщении.
Напомним, президент Германии поздравил Украину по случаю Дня Независимости.
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Ранее президент США Дональд Трамп поздравил с Днем Независимости.
Как сообщал УНН, Макрон поздравил украинцев с Днем Независимости.