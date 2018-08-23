Посольства США і Британії творчо привітали українців з Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Посольства США і Великої Британії у Києві привітали народ України з Днем Незалежності українськими піснями і танцями, передає УНН.
Американські дипломати записали відеопривітання, де виконали українські народні пісні.
"Посол США Марі Йованович і співробітники посольства вітають з Днем незалежності України і дарують українські народні пісні в своєму виконанні! Бажаємо всім гарного святкування Дня незалежності! Слава Україні!" - вказали у посольстві у Facebook.
Британські ж дипломати станцювали український танок до Дня Незалежності.
"Деякі дипломати займалися танцями з дитинства, для інших це стало особистим викликом, проте усі старанно готувалися, репетирували та танцювали під мелодію сопілки з пісні молодої української співачки Alina Pash – Bitanga", - зазначили у посольстві.
"Посольство Великої Британії та посол Джудіт Гоф вітають українців з Днем Незалежності та бажають мирного та стабільного наступного року", - вказали у британському диппредставництві.