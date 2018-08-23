Посольства США и Британии творчески поздравили украинцев с Днем Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Посольства США и Великобритании в Киеве поздравили народ Украины с Днем Независимости украинскими песнями и танцами, передает УНН.
Американские дипломаты записали видеопоздравление, где исполнили украинские народные песни.
"Посол США Мари Йованович и сотрудники посольства поздравляют с Днем независимости Украины и дарят украинские народные песни в своем исполнении! Желаем всем хорошего празднования Дня независимости! Слава Украине!" - указали в посольстве в Facebook.
Британские же дипломаты станцевали украинский танец ко Дню Независимости.
"Некоторые дипломаты занимались танцами с детства, для других это стало личным вызовом, однако все тщательно готовились, репетировали и танцевали под мелодию флейты из песни молодой украинской певицы Alina Pash - Bitanga", - отметили в посольстве.
"Посольство Великобритании и посол Джудит Гоф поздравляют украинцев с Днем Независимости и желают мирного и стабильного следующего года", - указали в британском диппредставительстве.