Эрдоган поздравил украинцев с Днем Независимости и пригласил Порошенко в гости
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Республики Турция Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Украины Петра Порошенко и украинцев с 27-й годовщиной Независимости Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Наши отношения со стратегическим партнером Украины укрепляются в каждой отрасли, а давняя дружба между нашими народами углубляется с каждым днем. Нам очень приятно наблюдать за взаимной волей, которую мы обнаруживаем для вывода нашего сотрудничества на еще более высокий уровень. Турция будет продолжать поддерживать независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины", - отмечается в поздравлении.
Президент Турции пригласил Главу Украинского государства посетить его страну, чтобы провести в осенние месяцы следующее заседание Стратегического совета высокого уровня, который является флагманским кораблем стратегического партнерства двух стран.
Реджеп Тайип Эрдоган пожелал дружественному украинскому народу благополучия и благосостояния.
Напомним, ранее Посольство Государства Израиль поздравило украинцев с Днем Государственного флага и Днем Независимости Украины.
Украину также поздравили президенты Германии, Франции и США.