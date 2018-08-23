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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Эрдоган поздравил украинцев с Днем Независимости и пригласил Порошенко в гости

Киев • УНН

 • 11497 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Республики Турция Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Украины Петра Порошенко и украинцев с 27-й годовщиной Независимости Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Эрдоган поздравил украинцев с Днем Независимости и пригласил Порошенко в гости

"Наши отношения со стратегическим партнером Украины укрепляются в каждой отрасли, а давняя дружба между нашими народами углубляется с каждым днем. Нам очень приятно наблюдать за взаимной волей, которую мы обнаруживаем для вывода нашего сотрудничества на еще более высокий уровень. Турция будет продолжать поддерживать независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины", - отмечается в поздравлении.

Президент Турции пригласил Главу Украинского государства посетить его страну, чтобы провести в осенние месяцы следующее заседание Стратегического совета высокого уровня, который является флагманским кораблем стратегического партнерства двух стран.

Реджеп Тайип Эрдоган пожелал дружественному украинскому народу благополучия и благосостояния.

Напомним, ранее Посольство Государства Израиль поздравило украинцев с Днем Государственного флага и Днем Независимости Украины.

Украину также поздравили президенты Германии, Франции и США.

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