Еще более десятка мировых лидеров и монархов поздравили Порошенко с Днем Независимости

Так, главу государства и украинский народ с праздником поздравили Президент Республики Корея Мун Дже-Ин, Королева Великобритании Елизавета II, Король Королевства Саудовская Аравия Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, Наследный Принц, Вице-премьер-министр, Министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, Король Марокко Мохаммед VI, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями кроткой судьбы и счастья народу Украины в следующем году", - говорится в поздравительном письме Елизаветы II.

Также направил поздравления с национальным праздником Король Испании Фелипе VI и пожелал мира и процветания украинскому народу.

Президент Республики Корея Мун Дже-Ин в поздравлении отметил, что "в течение лет наши страны строили тесные отношения дружбы и сотрудничества в широком круге вопросов".

"Я искренне надеюсь, что в дальнейшем мы сможем укрепить отношения между нашими странами путем взаимовыгодного и ориентированного на будущее сотрудничества, что будет способствовать благополучию и счастью наших народов и углубит наше взаимопонимание и дружбу", - подчеркнул Мун Дже-Ин и пожелал "бесконечного процветания Украине".

В адрес Главы государства также поступили поздравления с Днем Независимости от Великого Герцога Люксембурга Анри и Императора Японии Акихито.

"По случаю Дня Независимости Украины, я с большим удовольствием отправляю вам сердечные поздравления и искренние пожелания счастья и процветания Вам и народу вашей страны", - говорится в поздравлении Императора Японии.

Великий Герцог Люксембурга Анри выразил наилучшие пожелания благополучия и процветания украинскому народу.

"Мы рады выразить Вам, ваше Высокопревосходительство, наши самые теплые поздравления по случаю празднования годовщины Дня Независимости Вашего государства и направить Вам наши самые искренние пожелания крепкого здоровья и счастья, а народу и Правительству дружественной Украины - развития и процветания", - говорится в поздравлении от наследственного Принца, Вице-премьер-министра, министра обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммеда бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауда.

Также приветствие уже поступили от Президента Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето, Председателя Государственного совета и Совета Министров Республики Куба Мигеля Диас-Канель Бермудеса, Президента Республики Ирак Фуада Масума, Президента Республики Бенин Патриса Талона, Президента Габонской Республики Али Бонго Ондимба, лидеров других стран.

Главы государств желают дружественному народу Украины процветания и благополучия, а также выражают твердую приверженность укреплению дружественных связей и сотрудничества с Украиной в пользу взаимного развития и благосостояния.

Напомним, ранее президент Республики Турция Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Украины Петра Порошенко и украинцев с 27-й годовщиной Независимости Украины.

Украину также поздравили президенты Германии, Франции и США.