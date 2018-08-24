Грібаускайте українською мовою привітала з Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Литви Далі Грібаускайте у п’ятницю привітала Україну з 27-ю річницею Незалежності, передає УНН.
“Щирі вітання усім людям України з нагоди Дня Незалежності! Слава Україні”, — написала литовський лідер на своїй Twitter-сторінці у п’ятницю.
Нагадаємо, раніше у п’ятницю з державним святом українців привітав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.
Як повідомляв УНН, більше десятка світових лідерів та монархів привітали Порошенка з Днем Незалежності у четвер.
Щирі вітання усім людям України з нагоди Дня Незалежності! #СлаваУкраїні! pic.twitter.com/KGW0xiFjo4— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) 24 августа 2018 г.