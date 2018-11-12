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Белый дом объяснил, почему Трамп не смог посетить военное кладбище в дождь

Белый дом объяснил, почему Трамп не смог посетить военное кладбище в дождь

Киев  •  УНН

 • 8460 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Белый дом объяснил причины, по которым президент США Дональд Трамп не стал в минувшую субботу в ходе своего визита во Францию посещать американское мемориальное кладбище в Буа Бело (департамент Эна), передает УНН со ссылкой на сайт резиденции президента США в Вашингтоне.

Как рассказала в воскресенье журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, американский лидер не хотел создавать трудности для жителей Парижа, которым пришлось бы столкнуться с перекрытием улиц из-за проезда президентского кортежа.

“Вчера из-за практически близкой к нулевой видимости вертолет президента не смог совершить вылет, как это было запланировано. Поездка на автомобилях длительностью по два с половиной часа в обе стороны потребовала бы перекрытия значительной части автодорог в Париже для кортежа президента, при этом делать это пришлось бы практически без предупреждения. Президент не хотел создавать таких неожиданных неудобств для города и его жителей. Для него было честью принять участие в сегодняшней церемонии на американском мемориальном кладбище в Сюрен, и он был до глубины души тронут теми многочисленными жертвами, которые принесли эти люди ради свободы”, — говорится в заявлении.

В субботу президент США Дональд Трамп подвергся резкой критике как в самих Соединенных Штатах, так и в Европе за отказ посетить во время своего визита во Францию ​​американское мемориальное кладбище в департаменте Эна из-за плохой погоды. Мероприятие изначально было запланировано в его графике, однако затем Белый дом объявил о его отмене из-за “логистических сложностей, вызванных погодой”. Многие комментаторы по обе стороны Атлантики отмечали, что причина отмены поездки выглядит абсолютно неуместной с учетом того, что президент должен был почтить память воинов, отдавших свои жизни за страну.

Вместо Трампа на церемонию на кладбище в результате отправились глава аппарата сотрудников Белого дома генерал Джон Келли и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

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