Білий дім пояснив, чому Трамп не зміг відвідати військове кладовище в дощ

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Білий дім пояснив причини, через які президент США Дональд Трамп не став минулої суботи під час свого візиту до Франції відвідувати американське меморіальне кладовище в Буа Бело (департамент Ена), передає УНН із посиланням на сайт резиденції президента США у Вашингтоні.