Білий дім пояснив, чому Трамп не зміг відвідати військове кладовище в дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Білий дім пояснив причини, через які президент США Дональд Трамп не став минулої суботи під час свого візиту до Франції відвідувати американське меморіальне кладовище в Буа Бело (департамент Ена), передає УНН із посиланням на сайт резиденції президента США у Вашингтоні.
Як розповіла в неділю журналістам прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, американський лідер не хотів створювати труднощі для жителів Парижа, яким довелося б зіткнутися з перекриттям вулиць через проїзд президентського кортежу.
“Вчора через практично близькою до нульової видимості гелікоптер президента не зміг зробити виліт, як це було заплановано. Поїздка на автомобілях тривалістю по дві з половиною години в обидві сторони вимагала б перекриття значної частини автодоріг у Парижі для кортежу президента, при цьому робити це довелося б практично без попередження. Президент не хотів створювати таких несподіваних незручностей для міста і його жителів. Для нього було честю взяти участь у сьогоднішній церемонії на американському меморіальному кладовищі в Сюрен, і він був до глибини душі зворушений тими численними жертвами, які принесли ці люди заради свободи”, — йдеться в заяві.
У неділю президент США на американському меморіальному кладовищі в Сюрен (французький департамент О-де-Сен у регіоні Іль-де-Франс) виступив на церемонії пам’яті загиблих у Першій світовій війні. У своїй промові американський лідер закликав зберегти мир, за який віддали свої життя солдати, що билися в тій війні.
У суботу президент США Дональд Трамп піддався різкій критиці як у самих Сполучених Штатах, так і в Європі за відмову відвідати під час свого візиту до Франції американське меморіальне кладовище в департаменті Ена через погану погоду. Захід спочатку було заплановано в його графіці, проте потім Білий дім оголосив про його скасування через “логістичні складнощі, викликаних погодою”. Багато коментаторів по обидва боки Атлантики відзначали, що причина скасування поїздки виглядає абсолютно недоречною з урахуванням того, що президент повинен був вшанувати пам’ять воїнів, які віддали свої життя за країну.
Замість Трампа на церемонію на цвинтарі в результаті вирушили глава апарату співробітників Білого дому генерал Джон Келлі і голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Джозеф Данфорд.