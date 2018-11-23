В Украину приедет президент Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. За несколько дней президент Литвы Даля Грибаускайте совершит визит в Украину. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед студентами в Киеве, передает УНН.
"(Даля - ред.) Грибаускайте, президент Литвы, через несколько дней будет в Киеве моим гостем, гостем Украины, где ее очень уважают, потому что она стояла у истоков нашей интеграции в Европу", - сказал Президент.
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Отметим, Литва является давним другом и партнером Украины. В 1991 году Литовская Республика была одной из первых стран, которая признала независимость Украины.
Как сообщал УНН, ранее представители парламентов Украины, Литвы и Польши призвали Евросоюз продлить санкции в отношении РФ, пока не будут полностью выполнены Минские договоренности.