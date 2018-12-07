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Из-за приезда президента Литвы перекроют центр столицы

Киев • УНН

 • 9144 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В связи с визитом президента Литвы Дали Грибаускайте в столице в течение сегодняшнего дня будут перекрывать ряд улиц, в частности, в центре города. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Из-за приезда президента Литвы перекроют центр столицы

"7 декабря возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом президента Литовской Республики Дали Грибаускайте", - сообщили в КГГА со ссылкой на данные Управления государственной охраны Украины.

В ориентировочный период времени с 8:00 до 18:00 возможные временные ограничения движения на автодорогах:

  • просп. Бажана;
  • Столичное Шоссе;
  • Парковая дорога;
  • б-р Дружбы Народов;
  • ул. Бойчука;
  • ул. Зверинецкая;
  • ул. Бусловская;
  • ул. Лаврская;
  • ул. М. Грушевского;
  • ул. Шелковичная;
  • ул. Институтская;
  • Владимирский спуск;
  • ул. Петра Сагайдачного;
  • ул. Игоревская;
  • ул. Набережно-Крещатицкая;
  • Боричев Ток.

"Управление государственной охраны Украины просит с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам", - указали в КГГА.

Так, по данным пресс-службы АП, Даля Грибаускайте посетит Украины 7 декабря с официальным визитом.

"Во время визита запланированы переговоры глав двух государств (Украины и Литвы - ред.) в рамках заседания Совета Президентов Украины и Литвы и подписание ряда двусторонних документов", - указали в АП.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте также примут участие в работе второго Украинского женского конгресса.

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