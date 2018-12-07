Из-за приезда президента Литвы перекроют центр столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В связи с визитом президента Литвы Дали Грибаускайте в столице в течение сегодняшнего дня будут перекрывать ряд улиц, в частности, в центре города. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"7 декабря возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом президента Литовской Республики Дали Грибаускайте", - сообщили в КГГА со ссылкой на данные Управления государственной охраны Украины.
В ориентировочный период времени с 8:00 до 18:00 возможные временные ограничения движения на автодорогах:
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- просп. Бажана;
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- Столичное Шоссе;
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- Парковая дорога;
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- б-р Дружбы Народов;
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- ул. Бойчука;
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- ул. Зверинецкая;
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- ул. Бусловская;
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- ул. Лаврская;
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- ул. М. Грушевского;
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- ул. Шелковичная;
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- ул. Институтская;
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- Владимирский спуск;
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- ул. Петра Сагайдачного;
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- ул. Игоревская;
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- ул. Набережно-Крещатицкая;
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- Боричев Ток.
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"Управление государственной охраны Украины просит с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам", - указали в КГГА.
Так, по данным пресс-службы АП, Даля Грибаускайте посетит Украины 7 декабря с официальным визитом.
"Во время визита запланированы переговоры глав двух государств (Украины и Литвы - ред.) в рамках заседания Совета Президентов Украины и Литвы и подписание ряда двусторонних документов", - указали в АП.
Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте также примут участие в работе второго Украинского женского конгресса.