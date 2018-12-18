НБУ решил увековечить любовь к Киеву в монете
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Национальный банк Украины вводит с 20 декабря в обращение 5-гривневую памятную монету, посвященную Киеву. Об этом сообщается на сайте регулятора, передает УНН.
“Монета посвящена столице независимой Украины, одному из крупнейших и древнейших городов Европы, расположенном на обоих берегах Днепра. Город славится многочисленными памятниками культуры, археологии, истории, архитектуры и градостроительства разных эпох”, - говорится в объяснении НБУ.
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В Нацбанке подчеркнули значение Киева сегодня.
“Киев — политический, социально-экономический, транспортный и образовательно-научный центр страны, отдельная административно-территориальная единица в составе Украины и административный центр Киевской области. Место расположения центральных органов власти Украины, иностранных миссий, штаб-квартир большинства предприятий и общественных объединений, работающих в Украине”, - подчеркнули в НБУ.
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На аверсе монеты размещены: вверху — малый Государственный Герб Украины, по кругу надписи: Национальный банк Украины (вверху), пять гривен (внизу), справа — логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины; в центре — стилизованная композиция, символизирующая Киев вверху слева — Парковый мост — пешеходный мост через Днепр, соединяющий центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханова острова; справа — Софийский собор и его колокольня; в центре — здание Верховной Рады Украины, справа от которой — год чеканки монеты 2018 года; колонна Магдебургского права (слева), герб Киева (XV в.), старейшее изображение которого содержится в гербовнике Конрада Грюненберга; каштановая веточка — символ Киева (внизу).
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На реверсе монеты размещен: Архангел Михаил — покровителя Киевской земли, города Киева, изображение которого находится на гербах Киева, Киевского княжества, Киевского воеводства, Киевской губернии; надписи город Киев (вверху), декоративные элементы (внизу).
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Тираж монеты ограниченный - 45 тыс.
Напомним, 15 декабря НБУ выпустил четыре коллекционные монеты шестиугольной формы, приуроченные к 100-летию Национальной академии наук Украины. Набор памятных монет имеет стоимость 2536 гривен, и состоит из монет “К 100-летию Национальной академии наук Украины” — “Эра мира”, “Эра перемен”, “Эра технологий”, “Человек, время, пространство”.
Рыцарь Конрад фон Грюненберг (нем. Konrad von Grunenberg), 1420-1494 — мэр города Констанц (ФРГ, земля Баден-Вюртемберг) с 1454 по 1462 годы. Конрад фон Ґрюненберґ — автор одного из самых популярных средневековых европейских гербовников (Wappenbuch Konrad Grünenberg), содержащего описание и изображение гербов императоров, королей, князей, шляхты, государств, городов Европы и колоний.