НБУ будет осуществлять междугородные перевозки валюты
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. С 25 марта 2019 года Национальный банк Украины начнет осуществлять перевозки валюты между городами. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
"По заявкам банков Национальный банк сможет осуществлять междугородные перевозки валютных ценностей среднегрузовыми и большегрузовыми оперативными автомобилями. До сих пор такая услуга обеспечивалась Национальным банком только в пределах одного населенного пункта", - говорится в сообщении.
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Такое решение Национальный банк принял с целью:
- эффективного контроля за оборотом наличных средств в банковской системе Украины в части организации их перевозки;
- содействие роста объемов поступления наличности в Национальный банк для ее дальнейшей обработки;
- обеспечение потребностей экономики Украины в наличных надлежащего качества.
"Также Национальный банк привел собственные тарифы на услуги по перевозке валютных ценностей к среднему уровню рыночных цен на аналогичные услуги. Такой шаг позволит сделать тарифную политику регулятора на эти услуги конкурентной. Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка от 7 февраля 2019 № 36 "О внесении изменений в Тарифы на услуги по перевозке валютных ценностей, предоставляемых Национальным банком Украины", - добавили в Нацбанке.
Этот нормативно-правовой акт вступает в силу с 25 марта 2019 года.
Напомним, в 2018 году количество реализованных Национальным банком Украины памятных монет выросла почти в три раза по сравнению с 2017 годом. Кроме внутреннего рынка, нумизматическая продукция НБУ пользовалась большим спросом и за рубежом.