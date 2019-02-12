Инфляция в январе практически соответствует прогнозу НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует об ослаблении инфляционного давления, соответствующего прогнозу Национального банка Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
"Текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует об ослаблении инфляционного давления, соответствующего прогнозу Национального банка, опубликованном в " инфляционном отчете" (январь 2019). Национальный банк ожидает, что жесткая монетарная политика и в дальнейшем будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению в пределы целевого диапазона 5% +/- 1 п.п. в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Совете НБУ объяснили укрепление гривны
В Нацбанке добавили, что в января 2019 года потребительская инфляция замедлилась до 9,2% с 9,8% г/г в декабре 2018 года.
В месячном измерении цены выросли на 1,0%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.
Напомним, с 25 марта 2019 Национальный банк Украины начнет осуществлять перевозки валюты между городами.