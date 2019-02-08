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НБУ зберіг прогноз інфляції на два роки

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У 2019-2020 роках споживча інфляція знижуватиметься – до верхньої межі цільового діапазону 5% ± 1 в.п. на початку 2020 року та цільового рівня 5% наприкінці року. Прогноз зростання цін у 2019 році залишається незмінним – 6,3% на кінець року. Про це йдеться у щоквартальному "Інфляційному звіті" Національного банку України за січень 2019 року, передає УНН.

"Прогноз інфляції на 2019 рік залишається незмінним – 6,3% на кінець року, проте динаміка її окремих компонентів частково переглянута. Дезінфляційні ефекти зниження світових цін на енергоресурси та зміцнення гривні будуть компенсовані збереженням тиску з боку заробітних плат та дещо вищими темпами зростання адміністративно-регульованих тарифів. Зниження споживчої інфляції до верхньої межі цільового діапазону 5% ± 1 в.п. очікується на початку 2020 року, а наприкінці року вона досягне цільового рівня 5%", - йдеться у звіті.

Головними факторами, що зумовлюватимуть зростання цін у 2019 році, за даними НБУ, будуть підвищення адміністративно-регульованих тарифів і заробітних плат, що збільшуватиме виробничі витрати бізнесу та стимулюватиме споживчий попит. Однак на прогнозному горизонті проінфляційний вплив цих чинників поступово послаблюватиметься.

Регулятор зазначає, що зниження інфляції забезпечуватимуть жорстка монетарна політика НБУ, проведення якої необхідне для повернення інфляції до цілі, та стримана фіскальна політика уряду через значні обсяги планових погашень державного боргу. Також уповільненню інфляції сприятимуть низька волатильність курсу гривні та помірні темпи зростання цін на імпортовані товари, у тому числі енергоносії і продовольство.

Нагадаємо, у НБУ заявили, що монетизація субсидій не вплине на інфляцію.

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