Монетизація субсидій не вплине на інфляцію — НБУ

"Якщо брати ту інформацію, яка наразі є, а саме про те, що це буде 6 млрд гривень (готівкових виплат - ред.) на місяць, і цей експеримент буде продовжуватись два місяці, то це не виглядає як щось значне", - сказав Сологуб.

Він зазначив, що очікувані 12 млрд грн становлять лише близько 3% приватного споживання за цей період.

"В теорії, ці кошти не повинні йти на споживчий ринок, а повинні бути спрямовані на оплату комунальних послуг. Але навіть якщо якась сума піде на споживання, ефект не буде істотним", - пояснив він.

Раніше УНН повідомляв, після прискорення у 2018 році економічне зростання дещо уповільниться - до 2,5%.



