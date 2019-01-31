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НБУ: зростання економіки у 2019 році дещо уповільниться

НБУ: зростання економіки у 2019 році дещо уповільниться

Київ • УНН

 • 7347 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Після прискорення у 2018 році економічне зростання дещо уповільниться - до 2,5%. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.

"За минулий рік українська економіка зросла максимально за сім років – на 3,3%, згідно з останніми оцінками Національного банку. Однак у 2019 році, як і раніше прогнозувалося, зростання реального ВВП уповільниться до 2,5%", - вказали у НБУ.

Як пояснили у регуляторі, це пов’язано з жорсткою монетарною політикою, необхідною для зниження інфляції до цілі, та стриманою фіскальною політикою, зумовленою погашенням значних обсягів державного боргу цього року.

"Крім того, очікується зниження врожаю зернових після рекорду, який зробив сільське господарство основним драйвером економічного зростання у 2018 році. Додатковим фактором буде поступове уповільнення глобальної економіки та обсягів світової торгівлі, зокрема, через вплив протекціоністських заходів у світі", - додали у НБУ.

Ключовим рушієм економічного зростання, як зазначається, залишиться приватне споживання завдяки подальшому збільшенню реальних доходів населення – заробітних плат, пенсійних виплат, а також грошових переказів із-за кордону.

"Інвестиційна активність уповільниться, проте залишатиметься джерелом суттєвого попиту на інвестиційний імпорт. Відповідно, імпорт в реальному вимірі зростатиме швидше, ніж експорт, навіть в умовах відновлення експортоорієнтованого промислового виробництва та рекордного експорту зернових. Тому внесок чистого експорту у ВВП залишатиметься від’ємним, хоч і зменшиться", - заявили у Нацбанку.

Нагадаємо, НБУ прогнозує продовження уповільнення інфляції.

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