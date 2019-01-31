НБУ прогнозує продовження уповільнення інфляції
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Національний банк України прогнозує продовження поступового уповільнення інфляції - до 6,3% на кінець 2019-го та 5,0% на кінець 2020 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
"Інфляція буде і далі поступово уповільнюватися. Як і раніше, Національний банк очікує, що вона знизиться до 6,3% на кінець 2019 та 5,0% на кінець 2020 року. До того ж, як і планувалося раніше, вже на початку 2020 року інфляція увійде в межі цільового діапазону (5% +/- 1 в.п.)", - вказали у НБУ.
Зниження інфляції, як очікується, відбудеться, насамперед, завдяки жорсткій монетарній політиці. Також її будуть стримувати:
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- виважена фіскальна політика, що буде зумовлена необхідністю погашення значних обсягів державного боргу у 2019 – 2020 роках;
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- уповільнення зростання заробітних плат під впливом скорочення розриву у їхньому рівні порівняно з сусідніми країнами і послаблення інтенсивності міграційних процесів;
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- відносно низька волатильність обмінного курсу гривні і, відповідно, помірні темпи імпортованої інфляції;
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- здешевлення енергоресурсів на світових ринках;
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- повільне зростання цін на сирі продовольчі товари.
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"Ці фактори обумовлять те, що базова інфляція уповільниться з 8,7% у 2018 році до 5% у 2019 році та не перевищуватиме 4% у 2020 – 2021 роках", - додали у НБУ.
Водночас, як зазначається, на показнику споживчої інфляції відображатиметься подальше підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів, необхідне для їх приведення до ринкового рівня.
Нагадаємо, НБУ зберіг облікову ставку на рівні 18%.