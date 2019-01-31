НБУ прогнозує продовження уповільнення інфляції

"Інфляція буде і далі поступово уповільнюватися. Як і раніше, Національний банк очікує, що вона знизиться до 6,3% на кінець 2019 та 5,0% на кінець 2020 року. До того ж, як і планувалося раніше, вже на початку 2020 року інфляція увійде в межі цільового діапазону (5% +/- 1 в.п.)", - вказали у НБУ.

Зниження інфляції, як очікується, відбудеться, насамперед, завдяки жорсткій монетарній політиці. Також її будуть стримувати:



виважена фіскальна політика, що буде зумовлена необхідністю погашення значних обсягів державного боргу у 2019 – 2020 роках;



уповільнення зростання заробітних плат під впливом скорочення розриву у їхньому рівні порівняно з сусідніми країнами і послаблення інтенсивності міграційних процесів;



відносно низька волатильність обмінного курсу гривні і, відповідно, помірні темпи імпортованої інфляції;



здешевлення енергоресурсів на світових ринках;



повільне зростання цін на сирі продовольчі товари.



"Ці фактори обумовлять те, що базова інфляція уповільниться з 8,7% у 2018 році до 5% у 2019 році та не перевищуватиме 4% у 2020 – 2021 роках", - додали у НБУ.

Водночас, як зазначається, на показнику споживчої інфляції відображатиметься подальше підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів, необхідне для їх приведення до ринкового рівня.

Нагадаємо, НБУ зберіг облікову ставку на рівні 18%.