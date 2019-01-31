НБУ зберіг облікову ставку на рівні 18%

"Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 18,0% річних. Збереження ставки на такому рівні спрямоване на зниження інфляції до цілі 5% у 2020 році", - вказали у регуляторі.

У 2018 році споживча інфляція сповільнилася до 9,8% (з 13,7% у 2017 році) – найнижчого рівня за останні п’ять років, додали у НБУ.

"Розворот тренду зростання інфляції, який спостерігався у 2017 році, є результатом, насамперед, жорсткої монетарної політики, якої дотримувався Національний банк. Послідовні підвищення процентних ставок з жовтня 2017 року посилювали стимули для заощаджень", - вказали у Нацбанку.

Крім того, як зазначається, жорсткі монетарні умови були однією з причин зміцнення обмінного курсу гривні. Також посиленню курсу сприяли високі ціни експортних товарів на зовнішніх ринках, рекордний врожай зернових та значні обсяги грошових переказів, додали у регуляторі.

На додаток до монетарних чинників, як повідомляється, послабленню інфляційного тиску допомагали розширення внутрішньої пропозиції окремих продуктів харчування та падіння світових цін на продовольство.

"Подальша динаміка облікової ставки залежатиме від розвитку інфляційних процесів та реалізації ризиків для цінової стабільності", - зауважили у НБУ.

Правління, як вказано, бачить потенціал для переходу до пом’якшення монетарної політики у випадку стійкого послаблення інфляційних ризиків і прямування інфляції до цілі за тією траєкторією, що передбачена у новому макроекономічному прогнозі.

"Однак у випадку посилення фундаментального інфляційного тиску та реалізації ризиків для зниження інфляції до цілі Національний банк може вдатися до підвищення облікової ставки", - повідомили у Нацбанку.

Нагадаємо, банки торік підвищили гривневі процентні ставки.