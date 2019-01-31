НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18%
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18,0% годовых. Сохранение ставки на таком уровне направлено на снижение инфляции к цели 5% в 2020 году", - указали в регуляторе.
В 2018 году потребительская инфляция замедлилась до 9,8% (с 13,7% в 2017 году) - самого низкого уровня за последние пять лет, добавили в НБУ.
"Разворот тренда роста инфляции, который наблюдался в 2017 году, является результатом, прежде всего, жесткой монетарной политики, которой придерживался Национальный банк. Последовательные повышение процентных ставок с октября 2017 года усиливали стимулы для сбережений", - указали в Нацбанке.
Кроме того, как отмечается, жесткие монетарные условия были одной из причин укрепления обменного курса гривны. Также усилению курса способствовали высокие цены экспортных товаров на внешних рынках, рекордный урожай зерновых и значительные объемы денежных переводов, добавили в регуляторе.
В дополнение к монетарным факторам, как сообщается, ослаблению инфляционного давления помогали расширение внутреннего предложения отдельных продуктов питания и падение мировых цен на продовольствие.
"Дальнейшая динамика учетной ставки будет зависеть от развития инфляционных процессов и реализации рисков для ценовой стабильности", - отметили в НБУ.
Правление, как указано, видит потенциал для перехода к смягчению монетарной политики в случае устойчивого ослабления инфляционных рисков и следования инфляции к цели по той траектории, которая предусмотрена в новом макроэкономическом прогнозе.
"Однако в случае усиления фундаментального инфляционного давления и реализации рисков для снижения инфляции к цели Национальный банк может прибегнуть к повышению учетной ставки", - сообщили в Нацбанке.
Напомним, банки в прошлом году повысили гривневые процентные ставки .