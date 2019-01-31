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НБУ прогнозирует продолжение замедления инфляции

НБУ прогнозирует продолжение замедления инфляции

Киев  •  УНН

 • 8990 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Национальный банк Украины прогнозирует продолжение постепенного замедления инфляции - до 6,3% на конец 2019-го и 5,0% на конец 2020 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Инфляция будет и дальше постепенно замедляться. Как и ранее, Национальный банк ожидает, что она снизится до 6,3% на конец 2019-го и 5,0% на конец 2020 года. К тому же, как и планировалось ранее, уже в начале 2020 года инфляция войдет в пределы целевого диапазона (5% +/- 1 п.п.)", - указали в НБУ.

Снижение инфляции, как ожидается, состоится прежде всего благодаря жесткой монетарной политике. Также ее будут сдерживать:

  • взвешенная фискальная политика, что будет обусловлено необходимостью погашения значительных объемов государственного долга в 2019 - 2020 годах;
  • замедление роста заработных плат под влиянием сокращения разрыва в их уровне по сравнению с соседними странами и ослабление интенсивности миграционных процессов;
  • относительно низкая волатильность обменного курса гривны и, соответственно, умеренные темпы импортируемой инфляции;
  • удешевление энергоресурсов на мировых рынках;
  • медленный рост цен на сырые продовольственные товары.

"Эти факторы обусловят то, что базовая инфляция замедлится с 8,7% в 2018 году до 5% в 2019 году и не будет превышать 4% в 2020 - 2021 годах", - добавили в НБУ.

В то же время, как отмечается, на показателе потребительской инфляции будет отображаться дальнейшее повышение административно регулируемых цен и тарифов, необходимое для их приведения к рыночному уровню.

Напомним, НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18%.

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